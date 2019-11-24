أسهم اليابان ترتفع بفضل آمال في هدنة للنزاع التجاري بين أمريكا والصين

=ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم في الوقت الذي زاد فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل تفاؤل حذر إزاء احتمالات توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعًا 0.32 % إلى 23112.88 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.12 % ليغلق عند 1691.34 نقطة.