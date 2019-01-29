البورصة المصرية تربح 4ر2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 47ر0 %

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم نحو 4ر2 مليار جنيه، ليصل إلى 6ر785 مليار جنيه مصري ، وذلك بعد تداولات كلية بلغت 17ر1 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس "ايجي اكس 30" مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، ليربح لدى إغلاق اليوم 47ر0 % ليبلغ مستوى 52ر13976 نقطة، في حين استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" عند مستوى 9ر685 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 14ر0 %، ليغلق عند مستوى 82ر1724 نقطة.