البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات و صناديق الاستثمار المصرية والعربية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر2 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8ر766 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 97ر0% ليبلغ مستوى 99ر13574 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 02ر0% ليبلغ 76ر1701 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 01ر0 % ليبلغ مستوى 79ر674 نقطة.