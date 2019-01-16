البورصة المصرية تخسر مليار جنيه وتباين أداء مؤشراتها عند الإغلاق

شهدت البورصة المصرية أداءً متبايناً لمؤشراتها في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، في مقابل عمليات شراء انتقائية من المستثمرين المصريين والأفراد العرب، نتيجة حالة الترقب لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها السنوية خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" حقق مكاسب بلغت 47ر0 % ليصل إلى 27ر13510 نقطة.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" تراجعاً هامشياً بلغت نسبته 1ر0 % ليغلق عند مستوى 75ر674 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً على نحو طفيف بلغت نسبته 09ر0 % لينهي التعاملات اليوم عند مستوى 14ر1701 نقطة.

وأوضحت الاحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق حقق خسائر بلغت مليار جنيه، ليبلغ 8ر763 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 17ر1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 8ر45 مليون جنيه، و60 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر45 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه، و9ر50 مليون جنيه، على التوالي.