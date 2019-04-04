الأسهم الأمريكية تغلق على تباين الخميس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم على تباين.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 49ر165 نقطة، ما نسبته 63ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 62ر26383 نقطة، فيما صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 21ر0 في المئة، ما يعادل 99ر5 نقطة، ليغلق عند مستوى 39ر2879 نقطة.

وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 77ر3 نقطة، ما نسبته 05ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 78ر7891 نقطة.