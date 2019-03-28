الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع الخميس

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع، مدعومة بمكاسب في قطاعات التكنولوجيا والإنفاق الاستهلاكي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 67.73 نقطة بما يعادل 0.26% ليصل إلى 25693.32 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.03 نقطة أو 0.14% مسجلاً 2809.40 نقاط، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 16.69 نقطة أو 0.22% إلى 7660.07 نقطة.