مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجع بفعل بيانات ضعيفة بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا غذت مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 459.48 نقطة، أو 1.77 في المئة، إلى 25503.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 54.17 نقطة، أو 1.90 في المئة، ليغلق عند 2800.71 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 196.29 نقطة، أو 2.5 في المئة، إلى 7642.67 نقطة.