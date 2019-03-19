الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة توقعاً لهدنة من مجلس الاحتياطي

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، مع توقع المستثمرين مزيداً من سياسة التيسير النقدي في ختام اجتماع مدته يومان لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 73.77 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة ليصل إلى 25987.87 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 7.82 نقطة أو 0.28 بالمئة مسجلا 2840.76 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 32.93 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 7747.40 نقطة.