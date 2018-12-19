الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على ارتفاع

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع. ‬

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة ‪ 0.37‬% إلى3051.38‪ ‬ نقطة‪.‬

وحقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 25.32 ‪ ‬نقطة ليصل إلى 10766.21 نقطة، فيما صعد مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس" الأسباني 1.54 نقطة و68.30 نقطة على الترتيب.