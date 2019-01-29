مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 1.29 %، مما يعادل 86.83 نقطة، ليصل عند مستوى 6833.93 نقطة.