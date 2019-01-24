الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض
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الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

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العرب اليوم - الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

بورصة لندن
لندن - العرب اليوم

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وأغلق المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.35 المائة، مما يعادل 23.93 نقطة، ليصل إلى 6818.95 نقطة.

 

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الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض



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الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض



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