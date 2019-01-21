مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع طفيف.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.03 بالمائة، مما يعادل 2.26 نقطة، ليصل عند مستوى 6970.59 نقطة.