بنك إنجلترا المركزي يعلن تخصيص 100 مليار جنية إسترليني إضافية لتحفيز النمو الاقتصادي

أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم عن تخصيص 100 مليار جنية إسترليني لتحفيز النمو الاقتصادي والتقليل من آثار وتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك في بيان أن المبلغ الإضافي سيخصص لزيادة حجم الميزانية المرصودة لشراء السندات.

ولفتت اللجنة على صعيد متصل النظر إلى وجود أدلة متصاعدة تشير إلى أن تراجع الاقتصاد جراء الأزمة ربما يكون أقل حدة مما كان متوقعاً سابقاً.