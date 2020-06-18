منحة أمريكية بريطانية مشتركة للأردن بقيمة 26 مليون دولار

قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، اليوم للحكومة الأردنية منحة مشتركة بقيمة 26 مليون دولار، تهدف لتوسيع الدعم المقدم للأردنيين الذين تأثروا بشدة من الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا.

وبموجب المنحة بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنيىة، تم تأسيس صندوق الحساب المشترك للجهات المانحة (ام دي ايه) بهدف تقديم منح مباشرة لقطاع التنمية والحماية الاجتماعية في الأردن، حيث ألتزمت الحكومة الأمريكية رسمياً بمبلغ أوّلي قدره 20 مليون دولار، وخصصت حكومة المملكة المتحدة مبلغ 6.17 مليون دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) للمساعدة في دعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا.