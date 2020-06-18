البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.38 في المئة، لتصل عند مستوى 1632.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.0 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1,533 صفقة.