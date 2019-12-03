مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض



أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 79ر4056 نقطة منخفضًا بـ 3ر18 نقطة وبنسبة 45ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 11ر4075 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و58 ألفًا و414 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 3ر32% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و66 ألفًا و697 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 182ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 41ر19 مليار ريال عماني.