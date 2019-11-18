بورصة باريس تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ طفيفٍ بنسبة 0.16 في المئة.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 9.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 5929.79 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.9 مليار يورو.