بورصة باريس تغلق على تراجع

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجع طفيفٍ بنسبة 0.21 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقدار 12.66نقطة، ليصل إلى مستوى 5907.09 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.3 مليارات يورو.