بورصة باريس تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.02 في المئة.وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 1.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 5889.70 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.6 مليارات يورو.