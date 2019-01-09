البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.27 % عند مستوى 1921.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1,397 صفقة.