مليونا فرنك سويسري تدعم قطاع المياه في الأردن

وقعت الحكومة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم اتفاقية تعاون بقيمة مليوني فرنك سويسري لتحسين توزيع المياه وإعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية للمجتمعات المضيفة في محافظات شمال الأردن.

وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر رئيس البعثة لدى الأردن يورغ مونتاني.

وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين، وخدمة المجتمعات المحلية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مواجهة الظروف الاستثنائية في ظل أزمة كورونا وازدياد الطلب على المياه في الأردن.