موريتانيا تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي يومي، أن إجمالي عدد المصابين داخل البلاد وصل إلى 1104 حالات، منها 119 حالة شفاء و 59 حالة وفاة.