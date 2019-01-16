البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.24 %، عند مستوى 1914.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.8 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,771 صفقة.