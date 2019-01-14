البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.04 %، عند مستوى 1921.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 20.2 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.5 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,534 صفقة.