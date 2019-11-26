البورصة المصرية تخسر 9ر6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها
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البورصة المصرية تخسر 9ر6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

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العرب اليوم - البورصة المصرية تخسر 9ر6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

البورصة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم نحو 9ر6 مليارات جنيه، ليسجل 701 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 5ر1 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 38ر1 % ليغلق عند مستوى 96ر13781 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 63ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 89ر530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 87ر0 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 27ر1398 نقطة.

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البورصة المصرية تخسر 9ر6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها البورصة المصرية تخسر 9ر6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها



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