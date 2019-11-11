بورصة تونس تقفل على تراجع

أقفلت بورصة تونس على 7003.46 نقاط مسجلة تراجعا بـ 0.09% بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 2.6 مليون دينار تونسي ( نحو0.91 مليون دولار ).

وارتفعت خلال المداولات أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 23 أخرى، لتستمر 15 شركة على وضعها.