البورصة المصرية تربح 9ر10 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9ر10 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر770 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 5ر3 في المئة ليسجل مستوى 36ر14835 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 05ر0 في المئة ليبلغ مستوى 34ر553 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" ارتفاعًا بنحو 82ر0 في المئة ليبلغ مستوى 08ر1455 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 12 مليار جنيه من خلال تداول 363ر1 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر63 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 9ر26 في المئة، والعرب على 4ر9 في المئة بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر96 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.