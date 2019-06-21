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بورصة باريس تغلق على تراجع

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العرب اليوم - بورصة باريس تغلق على تراجع

بورصة باريس
باريس - العرب اليوم

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجعٍ طفيفٍ بنسبة 0.13 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقدار 7.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 5528.33 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 8.1 مليارات يورو.

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بورصة باريس تغلق على تراجع بورصة باريس تغلق على تراجع



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بورصة باريس تغلق على تراجع بورصة باريس تغلق على تراجع



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