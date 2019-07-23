بورصة باريس تغلق على ارتفاعٍ طفيف



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ طفيفٍ بنسبة 0.26 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 14.68 نقطة، ليصل عند مستوى 5567.02 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.5 مليار يورو.