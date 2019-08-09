الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.05%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.05% أي ما يعادل 308 نقطة، وأقفل عند مستوى 29429 نقطة.

وبلغ حجم التداول 58414770 سهماً نفذت في 295 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 144 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 134 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.