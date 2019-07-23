الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.4 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.4% أي ما يعادل 131 نقطة، وأقفل عند مستوى 32715 نقطة.

وبلغ حجم التداول 79621900 سهماً نفذت في 303 صفقات، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 162 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 110 شركات، واستقرت قيمة أسهم 31 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاسمنت والطاقة وتكنولوجيا المعلومات على التداول الإيجابي في البورصة.