بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8ر17 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر17 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5095 نقطة بنسبة 35ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر97 مليون سهم تمت من خلال 4684 صفقة نقدية بقيمة 8ر17 مليون دينار كويتي (نحو 74ر58 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 05ر4736 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر61 مليون سهم تمت عبر 2611 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 84ر15 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5293 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر35 مليون سهم تمت عبر 3073 صفقة بقيمة 13 مليون دينار (نحو 9ر42 مليون دولار).