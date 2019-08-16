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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

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العرب اليوم - صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

الأسهم اليابانية
طوكيو ـ العرب اليوم

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 68ر18 نقطة، أو ما يعادل 09ر0% ، ليصل إلى 33ر20424 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 48ر2 نقطة، أو ما يعادل 17ر0% ، ليصل إلى 33ر1486 نقطة .

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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



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