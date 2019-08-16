صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 68ر18 نقطة، أو ما يعادل 09ر0% ، ليصل إلى 33ر20424 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 48ر2 نقطة، أو ما يعادل 17ر0% ، ليصل إلى 33ر1486 نقطة .