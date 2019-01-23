مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 299.16 نقطة أو 1.21 بالمئة إلى 24407.19 نقطة، كما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 37.61 نقطة أو 1.41 بالمئة إلى 2633.1 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 136.87 نقطة أو 1.91 بالمئة إلى 7020.36 نقطة.