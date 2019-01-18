الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

أغلقت الأسهم الأمريكية على مكاسب، اليوم الخميس، بفعل آمال في حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهو ما عزز أسهم الشركات الصناعية ومعنويات المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 163.38 نقطة، أو 0.67 %، إلى 24370.54 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 19.86 نقطة، أو 0.76 %، ليغلق عند 2635.96 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 49.77 نقطة، أو 0.71 %، إلى 7084.46 نقطة.