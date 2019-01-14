الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على هبوط بعد بيانات صينية

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم عند الفتح متأثرة بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد انخفاض غير متوقع لصادرات الصين في ديسمبر ضاعف المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 107.15 نقاط أو 0.45 بالمئة إلى 23888.80 نقطة،ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.11 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 2581.15 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 67.27 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 6904.21 نقطة.