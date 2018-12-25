الأسهم اليابانية تتراجع بشدة على خلفية خسائر الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم اليابانية بشدة خلال التعاملات الصباحية اليوم متأثرة باستمرار نزيف خسائر الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس القصيرة.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 74ر1018 نقطة أي بنسبة 05ر5% عن مستواه يوم الجمعة الماضي إلى 45ر19147 نقطة، لينخفض المؤشر إلى أقل من 20 ألف نقطة لأول مرة منذ 15 شهرًا.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا صباح اليوم بمقدار 27ر74 نقطة أي بنسبة 99ر4% إلى 92ر1413 نقطة.