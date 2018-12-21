هبوط مؤشر الأسهم اليابانية

تراجع المؤشر نايكي الياباني إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا الخميس، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدرجة كبيرة على خططه لزيادة أسعار الفائدة العام القادم رغم تنامي المخاطر على النمو، مما أوقد شرارة عمليات بيع في الأسهم العالمية.

وهوى نايكي 2.8% إلى 20392.58 نقطة، في أضعف إقفال للمؤشر القياسي منذ سبتمبر 2017.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.5% إلى 1517.16 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ أبريل 2017.