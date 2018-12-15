الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

انخفضت اليوم مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 87ر496 نقطة، ما نسبته 02ر2 في المئة، ليصل عند مستوى 51ر24100 نقطة، بينما خسر مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا 91ر1 في المئة، ما يعادل 59ر50 نقطة، ليغلق عند مستوى 95ر2599 نقطة.

وهبط مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 67ر159 نقطة، ما نسبته 26ر2 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 67ر6910 نقطة.

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