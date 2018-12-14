وزارة النفط العمانية تنوي خفض إنتاج الخام 2%

أظهر خطاب أرسلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد أن السلطنة ستخفِّض إنتاج الخام 2% اعتبارا من يناير لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.

ووفقا لما ذكره الخطاب، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع مصدري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي. وعمان ليست

عضوا في أوبك

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض سعر الخام.

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