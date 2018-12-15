السيسي يؤكد أن مفيش دولة فى العالم تقدر تبنى 2 مليون وحدة سكنية فى 7 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يوجد دولة أو حكومة فى المنطقة أو العالم لديها نفس عدد السكان فى مصر تستطيع أن تقوم ببناء 2 مليون وحدة سكنية فى 7 سنوات.

جاء ذلك خلال افتتاحه مشروعات الإسكان والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، اليوم السبت، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة.

وقال السيسي: مين يقدر يعمل كدا فى العالم ان تقوم حكومتها ببناء 2 مليون وحدة سكنية فى 7 سنوات حتى أكبر دولة بالنسبة لعدد السكان لكن ليس بالنسبة لعدد سكاننا...

وتابع الرئيس: "محدش عارف الحكاية فيها اية ومحدش عارف تكلفة الدول تمشى إزاى.. الناس بتفكر تاكل وتشرب ويدخل أطفاله مدرسة.. لكن النهاردة علشان تعمل محطات صرف صحى ومياه وكهرباء وإسكان اجتماعى داخل فى 1.6 تريليون.. مش تشوفوا الدولة دخلها كام.. والـ100 مليون دخلهم كام".

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