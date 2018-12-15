السيسي يصل الجبل الاصفر لافتتاح مشروعات تنموية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى منطقة الجبل الأصفر بالخانكة لافتتاح عدد من المشروعات فى مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى .

كما يفتتح السيسى، اليوم السبت، مشروعى المحروسة 1 و2 بمدينة السلام ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

ويعد مشروعى المحروسة 1 و2 من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة

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