بورصة تونس تقفل على انخفاض مع بداية الاسبوع

أقفلت بورصة تونس على 01ر7267 نقطة في ختام مداولات اول ايام الاسبوع بتونس مسجلة تراجعاً بـ11ر0 بالمئة بينما بلغت حركة الأموال حوالي 4 مليون دينار تونسي حوالي 4ر1 مليون دولار.

وارتفعت خلال مداولات اليوم أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 30 شركة، واستمرت 12 اخرى على وضعها.