بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 43ر0 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 43ر0 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6351 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر161 مليون سهم تمت من خلال 6562 صفقة نقدية بقيمة 6ر35 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 35ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4886 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر113 مليون سهم تمت عبر 3255 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 48ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر7089 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر48 مليون سهم تمت عبر 3307 صفقات بقيمة 6ر27 مليون دينار.