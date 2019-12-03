تراجع مؤشر بورصة لندن



سجل مؤشر بورصة لندن الرئيس فوتسي 100 اليوم تراجعاً بما يعادل 1.8 % من قيمة الأسهم بسبب قلق المستثمرين من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي هذا بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة - حلف الناتو 70 - التي تستضيفها بريطانيا، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بصورة جيدة الآن ومن الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات القادمة قبل التوقيع على أي اتفاق تجاري مع الصين.