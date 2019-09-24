بورصة باريس تغلق تراجع طفيف

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجع طفيف في مؤشرها بنسبة 0.04 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) 2.43 نقطة ليصل عند مستوى 5628.33 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.81 مليار يورو.