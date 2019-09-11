بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.13%، ليصل عند 7115.63 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 2.910 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 24 شركة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة على ثبات.