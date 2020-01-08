بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 11ر8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 11ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6121 نقطة بنسبة 13ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر151 مليون سهم تمت من خلال 7180 صفقة نقدية بقيمة 4ر55 مليون دينار كويتي (نحو 183 مليون دولار امريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4781 نقطة بنسبة 1ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 02ر68 مليون سهم تمت عبر 2738 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 3ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الاول 7ر9 نقطة ليصل الى مستوى 6799 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 2ر83 مليون سهم تمت عبر 4442 صفقة بقيمة 7ر50 مليون دينار (نحو 4ر167 مليون دولار).