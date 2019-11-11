البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.21 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.21 % ما يعادل 1.1 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.83 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 218,787 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 490,274 دولاراً نفذت من خلال 136 صفقة.