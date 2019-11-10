بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة
آخر تحديث GMT01:07:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة

بورصة الكويت
الكويت - العرب اليوم

أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5739 نقطة بنسبة ارتفاع 8ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 177 مليون سهم تمت من خلال 7256 صفقة نقدية بقيمة 5ر41 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 61ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 4746 نقطة بنسبة تراجع بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر108 ملايين سهم تمت عبر 3554 صفقة بقيمة 3ر6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 74ر70 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6249 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر68 مليون سهم تمت عبر 3702 صفقة بقيمة 2ر35 مليون دينار.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة



أخبار ذات صلة

GMT 21:41 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

GMT 21:39 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.16 %
العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.16 %

GMT 21:36 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة
العرب اليوم - مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7874.58 نقطة

GMT 21:34 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

البورصة العراقية تغلق على ارتفاع
العرب اليوم - البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

GMT 21:32 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

/ مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
العرب اليوم - / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تنوعت بين التنسيقات الرسمية الفاخرة والشبابية العصرية

أجمل إطلالات النجمات هذا الأسبوع منها كيم كارداشيان

نيويورك - مادلين سعاده

هذا الأسبوع كان حافلًا بالأحداث والمناسبات الخاصة والعامة، والتي شاهدنا فيها نجمات هوليوود وقد اعتمدن أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية وأناقة، وقد تنوعت هذه الاطلالات بين التنسيقات الرسمية الفاخرة، وبين التنسيقات الشبابية الأكثر عصرية، ومن هذه الاطلالات تستطيعين أنتِ بدوركِ أن تستوحي بعض الأفكار المميزة لتتألقي بها في مناسباتكِ الخاصة القادمة، ولا سيما أنه كان هنالك تنوع في الأفكار وفي خيارات الأزياء بين الفساتين والبدلات الرسمية، وتنسيقات التنانير مع القمصان وغيرها الكثير، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تفضلين. كيم كارداشيان تخطف الأنظار في اطلالة من الجينز شاهدنا كيم كارداشيان وقد نسقت اطلالة لافتة من الجينز قامت دار بربري Burberry ومديرها الإبداعي ريكارود تيشي Riccardo Tisci بتصميمها خصيصًا لها، وكان عبارة عن توب بقصة ك...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:20 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكِ أكثر من 10 موديلات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود
العرب اليوم - إليكِ أكثر من 10 موديلات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود

GMT 22:26 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إنقاذ طائرة أوكرانية تعرضت لحريق عقب هبوطها في مصر
العرب اليوم - إنقاذ طائرة أوكرانية تعرضت لحريق عقب هبوطها في مصر

GMT 02:12 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار ونماذج لديكورات خشب الحائط من توقيع ريهام فرَّان
العرب اليوم - أفكار ونماذج لديكورات خشب الحائط من توقيع ريهام فرَّان

GMT 22:45 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أنور قرقاش يؤكد أنه على إيران الجلوس للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أنه على إيران الجلوس للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج

GMT 02:56 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

لقاء تلفزيوني روتيني يكشف عن مفاجأة صارخة تتعلق بصحافية شابة حسناء
العرب اليوم - لقاء تلفزيوني روتيني يكشف عن مفاجأة صارخة تتعلق بصحافية شابة حسناء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:08 2019 السبت ,26 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس الأميركي ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 01:45 2015 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

أطباء يحذرون من ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة
العرب اليوم - أطباء يحذرون من ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة

GMT 06:37 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

المرصد الملكي يدرس النظام الشمسي لأوّل مرة منذ 60 عامًا
العرب اليوم - المرصد الملكي يدرس النظام الشمسي لأوّل مرة منذ 60 عامًا

GMT 04:31 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

المقاتلة الأوكرانية "ماتا هاري" تعترف بمعاشرة أهداف رئيسية
العرب اليوم - المقاتلة الأوكرانية "ماتا هاري" تعترف بمعاشرة أهداف رئيسية

GMT 23:06 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير

الفنانة قمر تُقلّد كيم كارداشيان بنشرها الصور الجريئة
العرب اليوم - الفنانة قمر تُقلّد كيم كارداشيان بنشرها الصور الجريئة

GMT 21:55 2012 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

بغداد تغرق في بحار أمانتها
العرب اليوم - بغداد تغرق في بحار أمانتها

GMT 01:14 2016 الأحد ,13 آذار/ مارس

لمياء السحراوي تؤكّد أن زوجها الراحل عادل أدهم ترك لها أحلى أرث
العرب اليوم - لمياء السحراوي تؤكّد أن زوجها الراحل عادل أدهم ترك لها أحلى أرث

GMT 20:53 2015 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء اسكتلنديون يقترحون طريقة لوضع كلمات سر مضمونة أكثر
العرب اليوم - علماء اسكتلنديون يقترحون طريقة لوضع كلمات سر مضمونة أكثر

GMT 12:33 2016 الخميس ,21 إبريل / نيسان

وثيقة زواج رسمية تؤكد ارتباط رويدا عطية وعبدالكريم حمدان
العرب اليوم - وثيقة زواج رسمية تؤكد ارتباط رويدا عطية وعبدالكريم حمدان

GMT 06:01 2017 السبت ,01 تموز / يوليو

اسعار الجنية المصري مقابل عملة اليابان الين اليابانى اليوم السبت
العرب اليوم - اسعار الجنية المصري مقابل عملة اليابان الين اليابانى اليوم السبت

GMT 20:06 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

تعلمي تقنية مكياج الكنتور خطوة خطوة
العرب اليوم - تعلمي تقنية مكياج الكنتور خطوة خطوة

GMT 05:16 2015 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

"العرب اليوم" يرصد فنانين يتزوجون بفتيات أصغر منهم فيموتون سريعًا
العرب اليوم - "العرب اليوم" يرصد فنانين يتزوجون بفتيات أصغر منهم فيموتون سريعًا

GMT 02:01 2015 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

شرب القهوة وحبوب القلب والعنب البري يسبب قرحة في الفم
العرب اليوم - شرب القهوة وحبوب القلب والعنب البري يسبب قرحة في الفم

GMT 04:45 2016 الخميس ,11 آب / أغسطس

أحمد توفيق يُؤكّد أنَّه لعب مع الزمالك بعد الحصول على 12 حقنة
العرب اليوم - أحمد توفيق يُؤكّد أنَّه لعب مع الزمالك بعد الحصول على 12 حقنة

GMT 00:43 2016 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

الإصابة تحرم برشلونة من جهود حارس المرمى الألماني تير شتيغن
العرب اليوم - الإصابة تحرم برشلونة من جهود حارس المرمى الألماني تير شتيغن

GMT 10:32 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

"واتس آب" تُعدل ميزة إعادة إرسال الرسائل لـ 5 أشخاص فقط
العرب اليوم - "واتس آب" تُعدل ميزة إعادة إرسال الرسائل لـ 5 أشخاص فقط

GMT 03:21 2015 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان

اللون الزهري الأفضل في غرف النوم للحصول على الجاذبية
العرب اليوم - اللون الزهري الأفضل في غرف النوم للحصول على الجاذبية

GMT 05:48 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

حبيب نادين الراسي "المزعوم" يخرج عن صمته
العرب اليوم - حبيب نادين الراسي "المزعوم" يخرج عن صمته

GMT 04:06 2016 الجمعة ,01 إبريل / نيسان

مدافع "يوفنتوس" كليني يؤكد جاهزيته للعودة إلى الملاعب عقب تعافيه
العرب اليوم - مدافع "يوفنتوس" كليني يؤكد جاهزيته للعودة إلى الملاعب عقب تعافيه

GMT 06:29 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

إميلي بلانت متألقة في فستان قرمزي من القطيفة
العرب اليوم - إميلي بلانت متألقة في فستان قرمزي من القطيفة

GMT 00:29 2015 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

الدكتور سيد الأخرس يوضح أسباب حدوث بطانة الرحم المهاجرة
العرب اليوم - الدكتور سيد الأخرس يوضح أسباب حدوث بطانة الرحم المهاجرة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab