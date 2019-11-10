بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة

أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر45 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5739 نقطة بنسبة ارتفاع 8ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 177 مليون سهم تمت من خلال 7256 صفقة نقدية بقيمة 5ر41 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 61ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 4746 نقطة بنسبة تراجع بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 1ر108 ملايين سهم تمت عبر 3554 صفقة بقيمة 3ر6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 74ر70 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6249 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر68 مليون سهم تمت عبر 3702 صفقة بقيمة 2ر35 مليون دينار.